Hotel Noordoostpolder is nu een écht hotel of toch niet?

Omwonenden stapten enkele jaren geleden naar de rechter omdat ze vonden dat Hotel Noordoostpolder simpelweg een Polenhotel was. Niet alleen verbleven er veel arbeidsmigranten, je kon er niet gewoon naar binnen lopen en een kamer boeken of een hapje eten. Sterker nog, de deur zat vaak op slot.

Optreden

Na een slepende juridische procedure bepaalde de Raad van State eerder dit jaar dat er geen sprake is van hotel zoals het bestemmingsplan dat voorschrijft. Verandert er niets dan moet de gemeente Noordoostpolder optreden, was samengevat de boodschap.

Dat laatste is gebeurd, meldt de gemeente. En de boel was niet op orde. Zo ontbraken roomservice, een dagelijkse schoonmaak en werden de bedden niet opgemaakt. De gemeente kondigde een dwangsom aan als Martho Flexwerk, het uitzendbureau voor arbeidsmigranten dat het hotel verhuurt, de bedrijfsvoering niet zou aanpassen.

Bij een tweede controle bleek Hotel Noordoostpolder zich aan de regels te houden. En daarmee is het een regulier hotel met wisselende gasten, aldus wethouder Wiemer Haagsma. ,,Maar we blijven het in de gaten houden.”

Dirk Spoor van Martho Flexwerk is ‘trots op het resultaat’. Meer wil hij er niet over zeggen. Hij bevestigt dat het hotel voor zowel arbeidsmigranten als reguliere gasten is bedoeld. Esther de Ruiter, woordvoerster van de omwonenden, is er ‘gelaten’ onder. ,,Ik heb niet het gevoel dat er iemand wint of verliest. In de praktijk zal Martho het hotel vol blijven stoppen met arbeidsmigranten.”