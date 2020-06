Hotel voor arbeidsmigranten in Ens stap dichterbij: verdeeldheid in dorp

Twist over kavelver­koop in Marknesse zeer uitzonder­lijk en ingewik­keld volgens kenners

16 juni ,,Heel bijzonder”, noemt universitair docent Irene Visser van de Rijksuniversiteit Groningen de situatie die is ontstaan rond de geplande verkoop van kavels in Marknesse. Door een nog te behandelen hoger beroep over de eerdere verkoop van de grond in de gemeente Noordoostpolder, is onzekerheid ontstaan over wie eigenaar is van de grond.