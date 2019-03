Huilende ouderen zijn blij dat MRI-scan weer in Emmeloord kan

VideoHet Dokter Jansencentrum in Emmeloord is weer een ziekenhuis. Dit keer zwaait de Antonius Zorggroep er de scepter. De eerste patiënten kwamen al over de vloer. Nieuw en oud komen samen bij de MRI-scan.

Voor laborante Tjitske Postma is het een even gebruikelijke als bijzondere ervaring. Sinds deze week loopt ze weer rond in ‘haar’ ziekenhuis: het Dokter Jansencentrum. Maar dan wel in een uniform van de Antonius Zorggroep. En niet langer in het witte uniform van haar voormalige en inmiddels failliete werkgever de MC Groep, zoals ze dat de afgelopen zes jaar gewend was.

Impact

Collega Tineke Terpstra is nog relatief nieuw, maar zij is dan ook afkomstig van de Antonius Zorggroep die sinds deze week de scepter zwaait over het Emmeloorder ziekenhuis. Samen runnen ze nu de MRI-scanner, die de Antonius Zorggroep overnam van de MC Groep. Het faillissement dat diepe impact had, weten laborantes Tjitske en Tineke. Na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen was de dichtst bijzijnde scan in een Friese vestiging van het Antonius. ,,Sneek is nog best wel een eind weg voor sommige oudere mensen. We hebben sommige mensen huilend aan de telefoon gehad, zo blij waren ze dat ze hier weer door de scan konden.’'

Volledig scherm Tjitske Postma (rechts) en Tineke Terpstra demonstreren de MRI-scan in het Dokter Jansencentrum in Emmeloord. © Freddy Schinkel

De gemeente Noordoostpolder kocht het ziekenhuis in januari. Voor 4,5 miljoen euro werd het eigenaar van het pand aan de Urkerweg, en verhuurt het deels aan het Antonius. Hierdoor is er één aanbieder voor poliklinische zorg in de gemeente. Eek week geleden kreeg de Antonius Zorggroep officieel de sleutel van de ‘huisbaas’ en sinds die tijd is er veel gebeurd weet bestuursvoorzitter Marcel Kuin. ,,We hebben een huurcontract van twee jaar, met de optie om het nog een jaar te verlengen.’'

Zorgplein

Dan moet het zorgplein aan de overkant van de Urkerweg - op de plek waar het Antonius al een polikliniek heeft - klaar zijn en kunnen alle medische voorzieningen daar gevestigd worden. De gemeente moet dan op zoek naar een nieuwe toekomst voor het Dokter Jansencentrum en de andere huurders. Want de Antonius Zorggroep huurt van de gemeente dan wel 1.500 vierkante meter in het pand, maar elders in het pand zitten nog circa 20 andere huurders.

,,Daar gaan we dan over nadenken’', aldus ‘huurbaas’ en wethouder Marian Uitdewilligen. Komende week staat de wethouder nog een onderhoud te wachten met een aantal investeerders die de aankoop van het Jansencentrum aan hun neus voorbij zagen gaan, en de gemeente beschuldigden van handel met voorkennis. Wethouder Uitdewilligen weet al wel wat de insteek van die gesprekken gaat worden. ,,Ze vertellen waarom wij dit gekocht hebben.’’