Huisartsen Emmeloord voeren patiëntenstop in: ‘Het loopt ons over de schoenen’

In­loopspreek­uur voor werk, studie en stage in Emmeloord

Vragen over werk, (vervolg)studie of stage? Vanaf dinsdag 18 januari kunnen belangstellenden iedere eerste en derde dinsdag van 13.00 uur tot 16.00 uur terecht bij het inloopspreekuur van het Leerwerkloket in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. Het Leerwerkloket biedt onafhankelijk en kosteloos advies over leren en werken, voor iedereen in de regio Flevoland.

6 januari