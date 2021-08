Huisartsenpraktijk Nagele verhuist naar appartementencomplex ’t Schokkererf

Druiven zijn zuur voor organisato­ren afgelaste Hiswa te Water en Pieperfes­ti­val: ‘Ik heb Studio Sport overgesla­gen’

17 augustus Een paar weken voordat botenbeurs Hiswa te Water in Lelystad en het Pieperfestival in Emmeloord plaats zouden vinden, hebben de organisatoren van de evenementen de stekker uit de editie van dit jaar getrokken. De teleurstelling is groot, want lang dachten ze dat alles door kon gaan. ,,Ik heb Studio Sport zondag maar een keer overgeslagen.”