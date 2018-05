Hulpinstanties gewaarschuwd over verdachte van fatale steekpartij Emmeloord

Bij de steekpartij in het centrum van het dorp kwam een 24-jarige Emmeloorder om het leven. De verdachte werd twee uur na het incident door een arrestatieteam bij zijn woning gearresteerd.

,,De verdachte heeft zware geestelijke problemen, was al langere tijd erg in de war”, zegt Ali Aktas, die hem goed kent. Aktas is eigenaar van Taj Mahal in Emmeloord, voor zijn restaurant vond de steekpartij plaats. ,,Een half jaar geleden is zijn hoogzwangere vriendin bij hem weggegaan. Daarna draaide hij compleet door.”

Gewaarschuwd

De verdachte noemde Aktas steevast ‘papa’, vertrouwde hem en zag hem als een vaderfiguur. ,,Ik maakte me zorgen over hem, heb de politie gewaarschuwd, meerdere keren. Twee maanden geleden is hij kort opgenomen in een kliniek in Almere, maar na drie dagen belde hij me op: ‘papa, ik word gek hier, ik wil naar huis’. Een dag later was hij weer in Emmeloord. Het was wachten tot het een keer fout zou gaan. Niemand hielp hem: politie niet, dokter niet. En nu is het te laat.”

Een politiewoordvoerster wil niet ingaan op de vraag of de verdachte vanwege zijn verwarde gedrag in beeld was bij de politie. Burgemeester Aucke van der Werff van gemeente Noordoostpolder liet eerder al weten dat wordt onderzocht of de verdachte in beeld was bij de autoriteiten. ,,Dan wordt ook bekeken of de verdachte bij ons bekend was en wij een dossier over hem hebben.”

Quote Het was wachten tot het een keer fout zou gaan. Niemand hielp hem: politie niet, dokter niet. En nu is het te laat. Ali Aktas, eigenaar Taj Mahal

Reeks

De steekpartij in Emmeloord lijkt te passen in een recente reeks geweldsincidenten waarbij verwarde personen betrokken zijn die al in beeld waren bij de autoriteiten. Op Bevrijdingsdag stak een verwarde man in Den Haag drie mensen neer. Hij was bij de hulpinstanties bekend ‘vanwege uitingen van verward gedrag’. Ook de verdachte van de moord op de Hattemse Dwoëny van den Brink, eerder dit jaar, was bij de hulpinstanties bekend.