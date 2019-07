Idee voor centraal archief valt goed in Noordoostpolder

,,Een goed idee”, zegt Vincent Oosterwijk van het Pioniersmuseum in Kraggenburg, ,,want de historie van de Noordoostpolder is bijzonder. Zelf richt ik mij op een heel klein onderdeel. Als zoon van een pionier doe ik dat heel graag, maar mijn kinderen gaan het niet overnemen. Voor je het weet verdwijnt het, dus voor de lange duur is een centraal archief beter.” In zijn museum heeft Oosterwijk veel foto’s en informatie verzameld over met name de ontginning van de polder in de oorlogsjaren.

Voorzitter Peter Beers van Historisch Marknesse ziet het idee ook wel zitten. ,,Het is prima dat er breed iets geregeld wordt. We willen best informatie afstaan. Maar Historisch Marknesse blijft wel bestaan hoor. Wij blijven lokaal opereren, met het verzamelen van beeldmateriaal over Marknesse en omgeving. Elke dag wordt er immers historie geschreven, het houdt nooit op.”

Enthousiasme ook bij de Stichting Ongeland. Die verzamelt informatie over vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog crashten in de wateren die later werden drooggelegd, om er vervolgens een herinneringspaal te kunnen plaatsen. ,,Persoonlijk ben ik er wel voor dat alles op één adres komt. Samenwerking zou op sommige onderdelen zelfs misschien landelijk moeten. Wat is er mis met delen? Het is wel de vraag of het alleen voor de Noordoostpolder moet. We hebben ook een provinciaal archief.”