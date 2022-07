Iedereen mag bij het CDA meedoen met brainstormen over de toekomst van Flevoland

Omdat Flevoland de komende jaren voor ‘een groot aantal uitdagingen’ staat, houden het CDA en jongerenafdeling CDJA op 8 juli een brainstormavond in Emmeloord. Die is onderdeel van de aanloop naar de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart 2023. De uitkomsten uit de brainstormsessie worden gebruikt als input voor de verkiezingsprogramma’s.

De uitdagingen waar het CDA over wil praten lopen uiteen, blijkt uit het persbericht dat de partij rondstuurt. ‘Hoe gaan we om met de 100.000 extra huizen die in onze mooie provincie moeten worden gebouwd, de energietransitie en de klimaatopgaven die in 2030 en 2050 moeten worden gehaald? De boeren staan onder druk, jongeren ervaren studiestress en kunnen geen woning, noch een vaste baan vinden. Veel ouderen voelen zich eenzaam en willen graag mee blijven doen.’

Ook constateert het CDA dat er ‘enorme krapte’ is op de arbeidsmarkt en dat ondernemers naarstig zoeken naar personeel. ‘Toch staan er nog steeds grote groepen mensen langs de kant. Het landelijk gebied moet bereikbaar blijven met het openbaar vervoer. Kortom, hoe zorgen we ervoor dat we in Flevoland niet alleen stenen stapelen, maar vooral een krachtige samenleving bouwen? Zowel in de stad als op het platteland. Alleen met elkaar kunnen we goed antwoord vinden op deze vragen.’

Keuzes voor de toekomst

Elise Hordijk, voorzitter CDJA Flevoland: ,,Ik nodig vooral ook jongeren uit om mee te komen denken. Ook als je denkt dat je er helemaal geen verstand van hebt. Jij weet toch het beste wat er nodig is in jouw omgeving en voor jouw generatie? Keuzes die we nu maken gaan over jouw toekomst. Door het deelnemen aan deze brainstormsessie, kun je invloed daarop hebben.”

De brainstormavond vindt op 8 juli plaats aan De Deel 21-04. Iedereen is welkom, dus ook niet-leden mogen meepraten. Het begint om 20.00 uur. Aanmelden kan via de website.