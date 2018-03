IJskoude Zuiderzeerally raast door de regio

Het weerhoudt warm aangeklede toeschouwers er niet van om de langsrazende rallyauto’s met hun knetterende uitlaten te beleven. Er staan in totaal zes proeven op het programma die elk twee keer worden verreden. Na de start bij restaurant ‘Mooi Oldemarkt’ worden er rallyproeven verreden tussen Oldemarkt en Steenwijkerwold. Een onverhard stuk bij Basse is door de organisatie vanwege de slechte omstandigheden uit een proef geschrapt.

Later in de middag verplaatst het spektakel zich naar Kampereiland waar het publiek kan genieten van de razendsnelle rallyauto’s tussen de weilanden. De avond is bestemd voor industrieterreinproef Nagelerweg. Hier zal de AGPRO arena het episch centrum zijn van de Rally. De laatste proef op de Worstdijk in Kuinre zal mogelijk scherprechter zijn in de strijd om de overwinning in de Zuiderzeerally.