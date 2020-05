Ik Vertrek-stel Theo en Jolanda zit vast in Gambia, hun pannenkoekenbar op slot: ‘We eten de voorraad zelf maar op’

Plotseling staat er politie in TeJo’s pannenkoekenbar in vakantieoord Kololi in Gambia. Het is vrijdagavond 20 maart en er zitten nog mensen te eten. Het restaurant moet per direct dicht. ,,Mag dat morgen niet?‘’ vraagt Theo Steenkamer (58) nog. Maar de agenten zijn onverbiddelijk: het moet nú. Uit voorzorg. ,,Heftig’’, blikt de voormalige Emmeloorder terug.