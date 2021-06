Ik Vertrek-stel uit Emmeloord onder vuur door inzameling voor pannenkoekenrestaurant in Gambia: ‘We werden uitgemaakt voor leugenaars’

video Ik Ver­trek-stel bakt weer pannenkoe­ken in Gambia, maar er zijn geen klanten: ‘Bodem van de spaarpot in zicht’

12 november Veel later dan gehoopt, gooien Theo en Jolanda uit Emmeloord hun pannenkoekenrestaurant in Gambia weer open. Het coronavirus hield hen maandenlang in Nederland. Nieuw probleem: er zijn geen toeristen in het Afrikaanse land. ,,Alles ligt open, het kan best zijn dat ik over een poos weer op kantoor zit in Nederland’’, zegt Jolanda.