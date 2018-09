Imposante Deltagoot in Waterloopbos is nu een kunstwerk

Wat gaan we doen met deze betonnen bak van 240 meter lang? Dat vroegen ze zich af bij Natuurmonumenten toen de Deltagoot in 2015 cadeau werd gedaan. Het gevaarte was overbodig geworden door de opening van een nieuwe testgoot in Delft, bij het instituut Deltares. ,,We mochten de Deltagoot niet meer gebruiken'', zegt boswachter Ingrid Scholten. ,,We besloten er een kunstwerk van te laten maken. Dat mocht wél.''