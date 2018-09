Imposante Deltagoot in Waterloopbos is nu kunstwerk

De Deltagoot werd eind jaren 70 gebouwd als proeftuin voor de stormvloedkering in Zeeland. In dit 240 meter lange betonnen gevaarte werden grote golven gemaakt. Om te kijken wat de toekomstige kering kon hebben. Na jaren werkloos in het bos te hebben gelegen, net als de andere, kleinere proefmodellen, krijgt de Deltagoot een nieuw leven als kunstwerk. Atelier de Lyon|RAAAF heeft panelen uit de wanden gezaagd en die gekanteld tegen het beton gezet. Het kunstwerk wordt donderdagmiddag geopend en heet 'Deltawerk//'. Het is een ode aan de honderden waterloopkundige onderzoeken die in het bos zijn uitgevoerd.