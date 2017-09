In de ban van het polderskelet

Ze staan letterlijk op historische grond. Elke keer als de schop de grond in gaat kan er wat mee naar boven komen. Een scherf aardewerk, een kanonskogel, een scheepsanker. Op zo’n koude novemberdag overkomt het Jan. Hij stuit op iets dat op een bot lijkt, en dan nóg nog een bot. Wat hij blootlegt gaat zijn stoutste dromen te boven. Een puntgaaf menselijk skelet, met zelfs de laarzen nog aan de voeten. En, als klap op de vuurpijl, een klomp munten ernaast.

Familieverhaal

Jan Muller, dat was mijn vader. En het skelet en de munten, die vormden samen een familieverhaal dat wij als kinderen vaak te horen kregen. Hoe hij het skelet meenam naar de slaapzaal van de barak, en het voor de grap op zijn bed legde. En hoe hij de munten deelde met collega’s. Volstrekt illegaal want iedereen wist dat vondsten ‘onverwijld’ gemeld moesten worden bij de oudheidkundige dienst.

In alle barakken hing zelfs een groot plakkaat met die mededeling. 'Mocht er iets bijzonders gevonden worden, dan laate men alles, zoo mogelijk, onaangeroerd liggen. De archeoloog komt dan, na ontvangst van (brief)kaart of telegram, gaarne zoo spoedig mogelijk over'. Maar ja, Jan was Jan. En Jan was wars van autoriteiten. En een grappenmaker. Het leven in het kamp was hard en zwaar. En een mens heeft toch af en toe een verzetje nodig?

Zijn actie bleef niet lang onopgemerkt. Jan werd op het matje geroepen en kreeg de opdracht om het skelet in te leveren en álle munten terug te vragen. Eind goed al goed, zo blijkt uit een brief van de archeoloog. ‘Ik heb gemeend – alhoewel dus het skelet reeds door u was uitgegraven, hetgeen in strijd is met de regel – de Directie van de Noordoostpolder te vragen u voor deze vondst een vindersloon toe te kennen’.

Juichen

De brief van de archeoloog. Ik kan wel juichen als mijn moeder die opduikelt na na het overlijden van mijn vader in 2015. In de onderwerpregel staat: ‘Muntenvondst A31’. Dat moet een goed aanknopingspunt zijn om verder te speuren. Want het zat me altijd dwars dat het verhaal geen einde had. Wie was dat skelet, wat voor munten waren het en uit welke tijd? Mijn vader wist het niet.

Mijn zoektocht begint op internet. Kansloos. Ik raak verstrikt in de krochten van depots, musea en archeologische diensten. Wat A31 ook betekent, het brengt me geen steek verder. Ik besluit naar museum Schokland te gaan, waar na de drooglegging van de Noordoostpolder de archeologische dienst gevestigd was. Als een speurhond ga ik door de zalen. Geen skelet, wel munten in vitrines. Maar zijn het ‘zijn’ munten? De museummedewerkster kan me niet helpen en geeft me het mailadres van de beheerder. Mijn mail blijft onbeantwoord. Na een paar maanden probeer ik het nog eens. Nu een kort antwoord. Niets over bekend, probeer het eens bij het archeologisch depot in Lelystad.

Onderste la

‘Project A31’ belandt in de onderste la. Ik ben druk, de urgentie die ik kort na het overlijden van mijn vader voelde is een beetje weg. Het verhaal is mooi zoals het is, zeg ik tegen mezelf. Maar toch. Ergens blijft het knagen.

Dan wordt het 2017. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Zuiderzee droog viel en de Noordoostpolder ontstond. De polderpioniers vertellen hun verhalen in de krant en ik denk aan mijn vader. Werkkamp Rutten was geen pretje, maar legde wel de basis voor zijn latere werk, het in kaart brengen van de grondlagen in die nieuwe polders. En daar ontkiemde ook zijn passie voor dit vlakke land. Het wordt tijd om het verhaal waar alles mee begon, af te ronden. Ik zoek contact met beheerder Dick Velthuizen van het archeologisch depot in erfgoedcentrum Nieuw Land in Lelystad, waar alle bodemvondsten uit Flevoland liggen. Hij weet te melden dat A31 staat voor Kavel A31 nabij werkkamp Rutten. Hij is bekend met de vondst en heeft het skelet onder zijn hoede! De munten liggen in hetzelfde gebouw, één verdieping hoger bij het scheepsdepot. Ik mag op bezoek komen.

Schoolreisje

Ik voel me een kind op schoolreisje als ik bij de ingang van Nieuw Land sta. Dick Velthuizen ontvangt me hartelijk in zijn werkruimte. Mijn blik gaat meteen naar de houten kist die hij klaargezet heeft. Het opschrift luidt: ‘A31. Betr: mens’. Mijn hart maakt een sprongetje. Eindelijk!

Velthuizen vertelt wat er bekend is over het skelet dankzij het onderzoekswerk van de archeoloog van de Noordoostpolderwerken. Dezelfde man die mijn vader het briefje stuurde over het vindersloon. Vermoedelijk was het een visser van tussen de twintig en dertig jaar oud, verdronken in de Zuiderzee in 1580 of 1581. Dat is zo nauwkeurig vast te stellen dankzij de 92 (!) munten die hij bij zich had. Bijna de helft ervan waren Overijsselse driestedenmunten. Deventer, Kampen en Zwolle sloegen in die tijd gezamenlijke munten. Dat sterkt het idee dat de man ergens langs de IJssel woonde en met zijn bootje de rivier was afgezakt om in de Zuiderzee te gaan vissen. De munten vertegenwoordigden niet veel waarde. Een eenvoudige man, met alleen kleingeld op zak. ,,Misschien wilde hij onderweg ergens aanleggen en een borreltje drinken in de haven’’, zegt Velthuizen.

Botten

Dan gaat de kist open. Ik verwacht Halloween-achtige taferelen maar zie een verzameling botten keurig in het gelid. En een donkere schedel waar zelfs nog een aantal tanden in zit. Niet eng, eerder aandoenlijk. Velthuizen pakt de schedel er voorzichtig uit en aait hem zachtjes over de bol. Drie potjes met schroefdeksel bevatten de kootjes van de linkervoet, de rechtervoet en de handen. ,,Je zou hem zó weer in elkaar kunnen zetten.’’

Een verdieping hoger maakt conservator Joran Smale van het maritiem depot de kluis open waarin de munten keurig in kartonnetjes bewaard worden. Heel even ben ik teleurgesteld. Onbewust had ik me een soort Pirates of the Caribbean-achtige voorstelling gemaakt van een blinkende muntschat. Wat ik zie is een reeks donkere, verweerde mini-muntjes waarvan de meeste niet groter zijn dan onze euro-stuiver. Maar bij nadere bestudering is mijn enthousiasme terug. Vooral de twee zilveren driestedenmunten zijn prachtig. Ze zijn voorzien van de wapens van Kampen, Zwolle en Deventer. Wow, dit is gewoon geld van bijna 400 jaar geleden! Wat moet mijn vader wel niet gevoeld hebben toen hij dit vond?

Ik vraag Velthuizen of de vondst ooit geëxposeerd is. Het skelet wel. Het lag een tijdje in museum Schokland, onder de vloer met een glasplaat erop. Bezoekers liepen dus over het skelet heen. Maar Velthuizen maakte zich zorgen over de conditie van het skelet en haalde het terug naar het veilige depot. De munten zijn nooit tentoongesteld, hoewel ze best een belangwekkende vondst vormen. Niet vanwege de waarde, maar juist om de alledaagsheid. Het gebeurt maar zelden dat archeologen een bundel kleingeld vinden als momentopname van het geld dat toen in de omloop was.

Overweldigend

Overweldigd door alle indrukken rij ik terug. Ik denk aan de visser, wiens overblijfselen zo tastbaar in die kist liggen. Had hij een vrouw, kinderen? Kuste hij ze gedag toen hij vertrok? Hoe lang hielden ze hoop toen hij niet terugkeerde? Ik denk ook aan mijn vader. Waarom heb ik deze zoektocht niet sámen met hem gedaan, toen het nog kon? Hij zou het geweldig hebben gevonden.

De volgende dag mailt Dick Velthuizen nog. Hij wil graag verder onderzoek laten doen naar het skelet om leeftijd, herkomst en andere details te kunnen achterhalen. Wat fantastisch als dit verhaal nog een vervolg kan krijgen. Hij verdient het, deze visser op wie ik postuum stiekem een beetje verliefd ben geworden. Met dank aan Jan Muller.