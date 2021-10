In deze straat in Nagele balen ze niet van recordhoogte gasprijs: ‘We zijn spekkoper’

VIDEO ‘Zingende loodgieter’ uit Emmeloord geniet bij finale The Voice Senior: ‘Zonder mijn vrouw was ik maar vijftig geworden’

7 oktober Bijna zijn hele leven staat Hans Baltus, beter bekend als ‘de zingende loodgieter’ en de ‘Joe Cocker van de polder’, op het podium in Emmeloord en omstreken. Heel Nederland leert de 71-jarige man met de bijzondere stem en bulderende lach in The Voice Senior kennen, maar het had niet veel gescheeld of hij had er niet gestaan. „Zonder mijn vrouw, was ik maar vijftig geworden.”