In Noordoostpolder betalen bewoners hoogbouw zich blauw voor restafval, gemeente grijpt in

Wethouder bezoekt studenten­huis met ‘boze huisbaas’ in Zwolle: ‘Wilde het met eigen ogen zien’

Wethouder Dorrit de Jong heeft een bezoek gebracht aan het omstreden studentenhuis in Zwolle waar een conflict tussen een huisbaas en studenten flink uit de hand is gelopen. Ze zegt te willen leren van zulke situaties. Over een proef tegen misstanden in studentenhuizen is veel onduidelijk. ,,Als huurder ben je soms kwetsbaar en de overheid kan dan helpen.”