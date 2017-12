Inbraak Ruttense kerk hakt erin: 'Hier zijn uitvaarten geweest'

De ravage is opgeruimd. En de eerste offertes zijn aangevraagd voor herstel van de schade. De inbraak tijdens kerstnacht in Rutten dreunt vooral emotioneel na bij de getroffen geloofsgemeenschap de Goede Herder in Rutten.

De parochianen begrijpen niet waarom inbrekers juist die nacht toesloegen in een kerk, zegt voorzitter Jos Timmermans. ,,Respectloos. Dat is wat de mensen zeggen. Wie doet nou zoiets?'' De opbrengst van de kerstcollecte is gestolen, samen met het geld dat mensen betalen om in de kapel een kaarsje te branden voor een overledene. ,,Dat geld is niet het ergste, het gaat vooral om gebrek aan respect. Hier zijn uitvaarten geweest, hier worden kinderen gedoopt. Juist vanwege de emotionele binding hakt zo'n inbraak er goed in.''

Quote Juist vanwege de emotionele binding hakt zo'n inbraak er goed in Jos Timmermans, voorzitter de Goede Herder Timmermans heeft vanmorgen met een aantal andere parochianen de schade in kaart gebracht. Diverse kluisjes zijn vernield, de tabernakel met daarin relikwieën kan niet meer worden hersteld. Op de vloer lagen kruisjes die parochianen krijgen na overlijden van een dierbare. ,,Handgemaakt door de man van de koster die nog niet zo lang geleden overleden is. Wat denk je wat zoiets doet met deze koster?' Die inbraak was echt een domper na een mooie avond met een mooie viering.''

Kwaad

De materiële schade loopt in de duizenden euro's. Maatregelen om herhaling te voorkomen neemt de kerk, onderdeel van de Emmaüsparochie in de Noordoostpolder, niet. Wie kwaad wil, kan kwaad doen op een plek met weinig toezicht. Komend weekeinde is er gewoon weer een viering, met een andere tabernakel. ,,Het is allemaal heel vervelend, maar we zetten de schouders eronder en gaan door. De kerk is ook een bron van hoop.''