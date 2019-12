Inbraken teisteren regio deze decembermaand: vooral op Urk enorme piek

Alternatie­ve voedsel­bank Noordoost­pol­der in geldnood. ‘Een inzameling leverde 5 euro op, joepie’

26 december Maria Wendels van stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar is ten einde raad. De bus van deze alternatieve voedselbank in de Noordoostpolder heeft z’n beste tijd gehad. Geld voor een nieuwe is er niet. ,,We weten het niet meer.’’