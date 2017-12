Inbreker blundert bij vuurwerkwinkel Emmeloord: alleen dummy's als buit

De inbreker sloeg een etalageraam van de zaak kapot om er vervolgens - dacht hij - met een flinke buit aan vuurwerk vandoor te gaan. Maar in de etalage was enkel reclamemateriaal zonder kruit aanwezig, zogeheten dummy's. De uiteindelijke buit is dan ook nagenoeg waardeloos.

Kluis

Bedrijfseigenaar Louis Rasing baalt flink van de actie. ,,Die dummy's zijn niet zo duur, maar de ramen wel. Dat kost al snel 2000 tot 2500 euro.'' In het etaleren van het vuurwerk zaten daarnaast de nodige manuren. ,,Zonde'', verzucht Rasing. ,,En als de dader een beetje had nagedacht, kon hij weten dat het geen echt vuurwerk was. Dat mag je daar helemaal niet hebben liggen. Dat moet in een kluis.'' De ondernemer maakte een dergelijke inbraak nog niet eerder meer. ,,Zoiets jaagt je toch wel angst aan. De boel is nu afgetimmerd, maar ik ga er vandaag denk ik nog wel iets voorzetten om herhaling te voorkomen.''

Pakkans

Rasing verwacht niet dat de dader of daders gepakt worden. Camerabeelden heeft hij niet. ,,De politie doet wel onderzoek, maar in dit soort gevallen is de pakkans klein denk ik. Het was midden in de nacht, dan is er bijna niemand op straat hier.'' Hij hoopt daarom de pijn met een goede oudejaarsomzet te verzachten. ,,Hopelijk komen er wat extra mensen langs deze dagen.''