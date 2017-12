Inbrekers laten ravage achter in katholieke kerk Rutten

Vermist (zonder dat iemand het merkt): winkelwagentjes

20 december Niemand die ze had gemist, die 23 winkelwagentjes van de Lidl in Emmeloord. Ze lagen een paar jaar op de bodem van het kanaal. Zelfs de supermarkt had ze niet gemist. Dit is een verhaal over verdwenen winkelwagentjes. En hoe niemand precies weet hoeveel er jaarlijks verdwijnen.