Inbrekers op heterdaad betrapt in Marknesse dankzij alerte buurtbewoners

Fietsers verrast door gladheid op bruggetje in Emmeloord: slachtof­fer naar ziekenhuis

Verschillende fietsers in Emmeloord hebben maandagmorgen ervaren waarom het KNMI zondagavond ‘code geel’ afkondigde vanwege gladheid door bevriezing of winterse neerslag. Op de Muzebrug was het zo glad dat meerdere mensen met hun tweewieler onderuit gingen. Een vrouw liep daarbij een lelijke botbreuk op en moest per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

29 november