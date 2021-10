Ingekapselde boerderij hart vernieuwde Intratuin Emmeloord

Deze dierenambu­lan­ce gaat strijd aan met kattenover­last: ‘Ware plaag op platteland’

19 oktober Een kattenplaag. Zo omschrijft Cornelis Bouwer de situatie rond zwerfkatten in de gemeente Noordoostpolder. In een half jaar tijd zijn er door de dierenambulance 173 katten gevonden. Een nieuwe actie in Luttelgeest moet de kattenpopulatie verder laten krimpen. ,,Katten kunnen heel gevaarlijk zijn.”