Insluipers actief in Ens

Endy uit Emmeloord is in één klap een beroemde en een rijke kickbokser

12 december In één klap is Endy Semeleer (22) beroemd in de kickbokswereld. In Abu Dhabi versloeg hij afgelopen weekeinde op het hoogste podium twee wereldkampioenen. 'Waar komt die jongen ineens vandaan', vroeg iedereen zich af. Nou, gewoon. Uit Emmeloord.