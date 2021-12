Inspectie sluit vieze en onveilige jeugdopvang in Emmeloord: ‘Zorg schiet ernstig tekort’

Kinderen krijgen voorlopig geen jeugdzorg meer op een opvangplek in Emmeloord. De locatie van Flevostate was erg vies en onveilig, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vastgesteld. Daarom blijft de locatie de komende tijd dicht. ‘De zorg schiet ernstig tekort’, meldt de inspectie.

Inspecteurs hadden in september en oktober een kijkje genomen op drie vestigingen van Flevostate. Bij één ervan, aan de Meldestraat in Emmeloord, zagen ze onder meer dat de deuren los in de sponningen hingen. Stopcontacten hingen los of waren met ducttape vastgemaakt, uit de kasten staken schroeven en spijkers en de stoelen waren kapot.

Kauwgum

Ook zat in een televisiescherm een gat met scherpe randen, miste het fornuis knoppen en zat op het plafond en aan de muren ‘kauwgum of een andere kleverige substantie’. Sommige kinderen hadden vies beddengoed en de kamer van een kind had bloedvlekken op de muur.

Kinderen vertelden de inspecteurs dat ze soms hardhandig werden aangepakt door de begeleiders, en dat die ook doorgingen als de kinderen pijn hadden. Dat mag alleen in noodgevallen, maar ‘met deze aantallen is er geen sprake van incidentele noodsituaties’, aldus de IGJ. Bovendien heeft Flevostate de inspectie ‘verkeerd geïnformeerd’.

Vervolgmaatregelen

De locatie in Emmeloord is inmiddels gesloten. Het hoofdkantoor van Flevostate is in Emmeloord en de zorgorganisatie heeft ook nog behandelcentra in Almere, Zuidlaren en Den Haag. Flevostate meldt zelf ‘doelgerichte jeugdhulp te bieden aan jongeren en hun (pleeg)gezin’.

Flevostate moet binnen vier maanden orde op zaken stellen. Als dat niet gebeurt, kunnen er ‘passende vervolgmaatregelen’ komen. Flevostate was woensdagmiddag nog niet bereikbaar voor een reactie.