Interim-burgemeester Jan Westmaas van Noordoostpolder: ‘Iedereen was elkaar een beetje uit het oog verloren’

,,Vooral kijken. De kern van de opdracht is kijken hoe processen lopen en hoe men in de gemeente met elkaar omgaat. Voordat je een mening hebt, moet je eerst goed kijken. Ik heb gesprekken gevoerd en als ik daarna ergens gedachten over heb, is dat inmiddels wel omgezet in verandering. De gemeente, gemeenteraad en organisatie hebben een rol en moeten die goed vervullen. In een heftig vorig jaar heeft men elkaar in de gemeente een beetje uit het oog verloren. Inmiddels hebben we elkaar weer gevonden. Het is net als in een schakelkast, soms moet een knopje iets meer naar links en soms iets meer naar rechts.”