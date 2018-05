Intratuin Emmeloord kan de bloemetjes buiten zetten: geen bouwstop door boze buurman

De rechtbank in Lelystad legt Intratuin Emmeloord geen bouwstop op. Het verzoek hiertoe van buurman en voormalig Tweede Kamerlid Jacob Reitsma is vrijdag afgewezen.

Reitsma – in 1986 wethouder van Noordoostpolder en tussen '86 en 2001 lid van de Tweede Kamer – woont sinds 1980 aan de Espelerweg in Emmeloord. Langs de weg staan voornamelijk woningen, maar het perceel van de buren was altijd een vreemde eend in de bijt. Daar staat al jaren een tuincentrum die nu bezig is met een forse uitbreiding. Een rij oude kassen die grenzen aan het perceel van Reitsma is inmiddels gesloopt om te wijken voor nieuwe groei: een 55 meter lang en circa 8 meter hoog magazijn.

Geen alternatief

Ook is de bomensingel tussen beide percelen aan de zijde van het tuincentrum gekapt. Reitsma meent dat zijn woongenot onaanvaardbaar wordt aangetast. Intratuin meent dat het volgens de regels werkt. Het heeft ook geen alternatief, stelden de directeuren van het tuincentrum. Een andere locatie voor een loods hebben ze niet kunnen vinden.

Kort geding

Of de bouwvergunning onterecht is verleend, daarvoor moet de eiser naar de bestuursrechter. Zijn raadsman heeft al aangegeven die stap te maken. De eisen van Reitsma in het kort geding zijn afgewezen. Het uitzicht wordt ten opzicht van de oude situatie belemmerd, erkent de rechter. In plaats van tegen de kassen kijkt de bewoner voortaan tegen een 55 meter blinde lange muur aan. Maar die aantasting in zijn zicht is niet onaanvaardbaar, stelt de rechter.

