Inwoner van Creil in ziekenhuis overleden aan corona

Celstraf voor man (19) uit Marknesse voor vechtpar­tij waarbij agent blijvende gehoorscha­de opliep

23 maart Een 19-jarige man uit Marknesse is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De man sloeg en trapte in december een agent tegen het hoofd bij een café in het Noord-Hollandse Laren. De agent liep hierbij blijvende gehoorschade op.