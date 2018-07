Inwoners Noordoostpolder tevreden over hun buurt, al zijn er verbeterpunten

Aan dit onderzoek in 2017 deden iets meer dan duizend mensen uit de Noordoostpolder mee en hen werd gevraagd hoe zij hun gemeente waarderen. Het merendeel van de deelnemers ervaart de eigen buurt als een veilige woon- en leefomgeving. Er wordt niet of nauwelijks overlast ervaren van andere buurtbewoners. Wel wordt verkeersoverlast vaker ervaren. 35% geeft aan daar soms last van te hebben, 16% heeft er vaak last van.

De kwaliteit van de leefomgeving komt volgens het onderzoek in de Noordoostpolder uit op een 6,7. Volgens de deelnemers is hun buurt schoon en zijn er weinig tot geen dingen kapot. 61% van de deelnemers geeft aan zich actief in te zetten voor de leefbaarheid van de buurt. De zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving wordt door de inwoners beoordeeld met gemiddeld met een 6,7.

Parkeren

De inwoners zijn tevreden over de aanwezigheid van groen in hun buurt en zij vinden dat er voldoende winkels en scholen aanwezig zijn. Een verbeterpunt ligt er volgens de ondervraagden op het gebied van parkeergelegenheid. Ook zijn de inwoners tevreden over het aanbod van voorzieningen op het gebied van zorg en sport in de gemeente, maar minder over het aanbod van openbaar vervoer. Dit stemt slechts 47% tevreden.