Inwoners NOP niet alleen in zorg om gezondheidseffecten 5G

video Japan, Duitsland en Frankrijk kijken bij ons: Zo uniek is de balgstuw Ramspol bij Kampen

22 mei De balgstuw Ramspol is uniek in de wereld. Wat gekscherend een fietsband wordt genoemd, garandeert tienduizenden inwoners in de Kop van Overijssel droge voeten bij een noordwesterstorm. Het opgeblazen rubberdoek is het toonbeeld van Hollandse innovatie in de strijd tegen het water. Volgende week komen opnieuw buitenlandse ingenieurs langs om het ‘wereldwonder’ á 116 miljoen euro te zien. Vanwege inspectie is de balg dan een aantal dagen opgeblazen. Publiek kan vanaf een uitzichtpunt het proces volgen.