Inwoners van Bant willen actie en plaatsen zelf een bouwbord voor felbegeerd fietspad

Bouw gezond­heids­cen­trum Emmeloord schuift wéér op: ‘Corona werkt niet echt mee’

Het nieuwe gezondheidscentrum in Emmeloord is naar verwachting in de tweede helft van 2023 klaar. Dat is later dan eerder gemeld. Volgens Marcel Kuin, voorzitter van de raad van bestuur van de Antonius Zorggroep, lopen de voorbereidingen verder goed. ,,Maar corona heeft niet echt geholpen.’’

22 december