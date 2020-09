Inwoners van Noordoostpolder krijgen toch hun gratis frietje: ‘Zo blij dat er weer iets kan’

Tijgermug duikt op in Emmeloord: bestrij­ding begonnen

20 augustus De Aziatische tijgermug is opgedoken in Emmeloord. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in een brief aan inwoners die in de omgeving van de Industrieweg wonen. De NVWA gaat de mug bestrijden.