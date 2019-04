Inzittenden auto zwaargewond na crash met boom bij Espel

Grote meerder­heid gemeente­raad roept Noordoost­pol­der op dementie­vrien­de­lijk te worden

11 april Een grote meerderheid van de gemeenteraad in Noordoostpolder roept het college van B&W op deel te nemen aan de landelijke campagne om een dementievriendelijke gemeente te worden. De partijen willen zo de kennis over dementerenden in de gemeente vergroten en ze daarmee langer in de samenleving mee laten doen.