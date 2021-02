Irritatie over geplande sloop gebouw Paspartoe in Emmeloord: ‘Moeten we zuinig op zijn’

GGD Flevoland vaccineert naast Lelystad ook in Noordoost­pol­der en Almere, Dronten wacht nog

7 januari Naast een locatie in Lelystad wil de GGD in Flevoland ook vaccineren in Almere en in de Noordoostpolder. Al is het nog onduidelijk op welke plekken. Mogelijk komt Dronten ook nog in beeld.