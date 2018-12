Is boer Wim nog bij Marit? Op zoek naar het best bewaarde geheim van Marknesse

Witte rook doorstart ziekenhui­zen Emmeloord en Urk blijft nog uit

30 november De onderhandelingen tussen de Antonius Zorggroep, verzekeraar en curatoren over een doorstart van de failliete IJsselmeerziekenhuizen van de MC Groep in Emmeloord en Urk nemen langere tijd in beslag dan aanvankelijk door de curatoren werd verwacht. Volgens MC woordvoerder Geoffrey Rook is het onwaarschijnlijk dat er vandaag nog nieuws over de doorstart kan worden gebracht.