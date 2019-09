Is het een groothandel? Dat is de hamvraag in mestgeschil Bant

Moeten de mestsilo’s in het dorp Bant worden gezien als onderdeel van een groothandel, of is er toch ook sprake van bewerking van de kunstmest die er in wordt opgeslagen? Dat is de hamvraag waarover de bezwaarschriftencommissie van gemeente Noordoostpolder zich over moet buigen, als gevolg van een reeks van bezwaren die dorpsbewoners hebben ingediend. Zou er namelijk sprake zijn van verwerking of bewerking, dan zou het goed kunnen dat de mestopslag tot een zwaardere bedrijvencategorie moet worden gerekend en is de vergunning mogelijk ten onrechte verleend.