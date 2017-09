Is het einde van snoep- en frisdrankautomaten op scholen in zicht?

De tijd dat leerlingen na een tussenuur of pauze met hun handen vol chips en blikjes energy drink terugkeerden naar de les is definitief voorbij. Middelbare scholen in de regio zijn steeds actiever in het promoten en aanbieden van gezonde voeding. Over een algeheel verbod op frisdranken verschillen de meningen echter.

In de aula van het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord prijkt een bord met daarop dranken die een hoog suikergehalte bevatten. Naast de flesjes en blikjes zijn suikerklontjes geplaatst. "Zo laten we zien hoeveel suiker er bijvoorbeeld in een Red Bull of een Coca Cola zit", weet docent Marlon Verhage. "Ook is er op het bord te zien hoelang je moet wandelen of fietsen voordat je de calorieën die bijvoorbeeld in een flesje sinas zitten weer kwijtbent. Dat is voor de leerlingen nog het meest confronterend", zegt ze lachend.

Volkoren broodjes

De kantine van het Zuyderzee Lyceum is de afgelopen jaren een stuk gezonder geworden. Flesjes water, volkeren broodjes en verschillende stukken fruit staan duidelijk in het zicht. Toch hebben de leerlingen ook nog de keuze in frisdranken en zakjes snoep uit het automaat, al staan de ongezonde producten daar niet op ooghoogte. "Ik snap wel dat leerlingen niet alleen water willen drinken, ik lust op z'n tijd ook wel wat anders", vertelt docent Nico de Boer. "Het verbieden van frisdrank gaat mij dan ook te ver. Als leerlingen echt ongezond willen eten dan kunnen ze ook naar de Jumbo, daar doe je als school niets aan. Ik geloof daarom vooral dat onze verantwoordelijkheid ligt in het voorlichten van leerlingen over gezonde voeding."

Verbouwing

Op het Almere College in Dronten is wel de keuze gemaakt om frisdranken in de ban te doen. "Wij hebben de verantwoordelijkheid in wat we aanbieden", vindt Anja Brons, hoofd facilitaire zaken bij het Almere College. "Daarom zijn de zakjes Croky chips ingeruild voor gezonde broodjes en flesjes cola voor water met een smaakje en pakjes Optimel." De kantine van de locatie aan de Educalaan wordt momenteel verbouwd en moet in de toekomst beter voorzien in het aanbod van gezonde producten. Nu is ongeveer 75 procent van het aanbod gezond.

Frisdrank

Johan van Putten, voorzitter van het college van bestuur van de Pieter Zandt Scholengemeenschap denkt dat de hoogtijdagen van snoep- en frisdrankautomaten achter ons liggen. "Wij voldoen aan de eisen van het voedingscentrum en daar moeten leveranciers rekening mee houden. Ik merk nu al dat ze steeds vaker overstappen op suikervrije of lightproducten. Die trendt zal zich waarschijnlijk ook wel voortzetten."