Is Pasen zo vroeg of zijn de tulpen zo laat in de Noordoostpolder?

Dochter (13) vindt moeder bloedend in bed, vader vlucht huis uit: ‘We hadden een goed huwelijk’

Een meisje van 13 jaar uit Vollenhove vindt haar moeder badend in het bloed op bed. Ze is, met haar vier jongere broertjes, wakker geworden van gegil. Het kind belt het alarmnummer en sluit zich met haar broertjes op in de badkamer, zo bang zijn ze. Hun vader heeft net hun moeder geslagen met een halter van 3 kilo.