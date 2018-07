Jan Mulder, grondlegger centrumplan Emmeloord overleden

Mulder begon in 1987 als raadslid voor de PvdA. In 1998 was hij de grondlegger van de plannen voor een nieuw Emmeloord-centrum. Hij haalde toen de Haagse projectontwikkelaar Provast binnen als de 'verlosser van Emmeloord'. Gemeente Noordoostpolder en de ontwikkelaar zouden Emmeloord opstuwen in de vaart der volkeren. Mulder presenteerde zijn plannen met veel enthousiasme. De praktijk bleek weerbarstig. Uiteindelijk haakte Provast af en de plannen voor Emmeloord-centrum en de Deel waren terug bij af. Mulders opvolgers zouden evenzeer worstelen met de centrumplannen. Meerdere wethouders struikelden erover.

Jan Mulder speelde als raadslid en wethouder een belangrijke rol in de politiek van Noordoostpolder. Jan bleef in al die jaren Jan. Hij sprak met kennis van zaken, nuchter, soms wat breedsprakig, maar altijd met respect voor mensen, ook al waren het zijn (politieke) tegenstanders. Al was wel duidelijk dat hij het soms moeilijk had met de kritiek die hem als wethouder ten deel viel. En deed het hem pijn dat er zo weinig lof was voor de grote investeringen die hij deed voor het onderwijs in Noordoostpolder.