Jan Westmaas uit Meppel wordt waarnemend burgemeester in Noordoostpolder: daar moet hij de verhoudingen normaliseren

De 65-jarige Westmaas, lid van het CDA, is een ervaren bestuurder. Hij was van 2005 tot 2016 al burgemeester van de gemeente Meppel, waar hij ook nog steeds woont, en daarvoor wethouder in Dronten. Westmaas was eerder werkzaam als advocaat in Lelystad en Dronten en is nu jurist bij advocatenkantoor Helmantel & Bügel in Dronten. In Meppel en Flevoland vervult hij diverse meerdere bestuurs- en toezichthoudende functies. Zo is hij bijvoorbeeld voorzitter van de raad van toezicht van Omroep Flevoland en lid van de commissie financiën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).