Jan Westmaas uit Meppel wordt waarnemend burgemeester in Noordoostpolder

video Opgestapte burgemees­ter van Noordoost­pol­der wilde ‘starre cultuur’ doorbreken, maar dat lukte niet

14 oktober Was de dadendrang van Harald Bouman te groot voor de Noordoostpolder? Beukte de ex-burgemeester op een muur van onwil in zijn pogingen de bestuurscultuur aan te pakken? Het heeft er alle schijn van. ,,Deze organisatie is ziek’’, is een van de reacties. Vanavond komt de gemeenteraad bijeen voor crisisberaad over het vertrek van de burgemeester.