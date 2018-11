Jonge helden! Ze zijn overal, ook bij jou op de club

'NUTTIGER DAN SOCIALE MEDIA'

RICHARD RIPKE (38) is scrummaster en in zijn vrije tijd is hij vrijwilliger bij zwem- en waterpoloclub Hatto Heim in Hattem. Daar is hij actief als voorzitter.

Omdat zijn eigen team langzamerhand uit elkaar viel, stopte Richard Ripke na twintig jaar als actief waterpoloër. ,,We werden allemaal ouder en op een gegeven moment is het mooi geweest'', vertelt hij.

Maar stilzitten doet hij niet. Vanaf zijn zestiende is hij al actief als vrijwilliger voor zijn vereniging, waarvan alweer heel wat jaartjes als voorzitter. ,,Als je zelf niet meer speelt, verlies je snel binding met de club. Mijn kinderen zijn nog te jong voor waterpolo, misschien gaan ze straks ook bij Hatto Heim. Dan sta je vanzelf weer vaker langs de kant.''

Dankbaar werk

Vrijwilligerswerk is voor hem geen kwestie van tijd. ,,Het gaat om prioriteiten. Als ik zie hoe mensen uren druk zijn met sociale media, dan denk ik: je kunt jezelf ook op een andere manier nuttig maken.''

Hij wilde niet alleen vanaf de kant meepraten over het beleid en besloot in actie te komen. ,,Mijn sterke kant? Ik ben een stille kracht op de achtergrond. Met mijn ervaring als projectmanager en scrummaster ben ik gewend groepen te begeleiden.''

Eens in de zes weken is hij bij vergaderingen en verder houdt hij zich wekelijks bezig met de koers van de club. ,,Het dagelijkse reilen en zeilen, sturing en visie, de financiën en contact met commissies. Het is prima te doen naast mijn baan. In de wintermaanden heb ik meer tijd over dan in de zomer, met mooi weer wil je er graag op uit. Maar ik geniet nog altijd van het spel in het water. Al heb ik niet meer de drang om mijn voeten nat te maken. Tegenwoordig pak ik de fiets om te gaan wielrennen en mountainbiken. Individuele sporten waarbij je niet afhankelijk bent van een team.''

Hij vindt het voorzitterschap vooral 'dankbaar werk'. ,,Het is mooi om de sport voor iedereen mogelijk te maken. En als je de taken goed verdeelt, hoeft niet één persoon alles op zijn schouders te dragen.''

VROEG OPSTAAN, DAT HOORT ERBIJ VOOR LEON

LEON RUITENBERG (19) is student en werkzaam als koerier en in zijn vrije tijd is hij vrijwilliger bij voetbalclub FC Dalfsen. Daar is hij trainer/ coach van de E1 (Jongens Onder 11).

Volledig scherm Leon Ruitenberg met 'zijn' voetballertjes van FC Dalfsen. © Henri van der Beek

Leon Ruitenberg voetbalt zelf nog volop bij de veteranen van FC Dalfsen 7, de laatste tijd als linksback. Daarnaast coacht hij alweer vier jaar de E-pupillen van zijn club. ,,Circuittraining, passen, schietspelletjes, van alles wat.''

Hij volgt een drukke studie sport en beweging bij Landstede MBO in Zwolle, loopt stage op een basisschool in Dronten en werkt ook nog in de avonduren en het weekeinde als koerier voor DHL.

,,Ik doe veel, maar het is niet té veel'', vindt hij. Behalve bij de doordeweekse trainingen is hij ook elke zaterdag aanwezig bij de wedstrijden. ,,Als ik op vrijdagavond naar de kroeg ben geweest met vrienden, sta ik rustig om 07.00 uur weer op. Dat hoort erbij. Ik wil weten hoe de jongens het ervan afbrengen.''

Hij houdt van teamsporten en voetbal is zijn favoriet. Daarom bevalt het hem zo goed om anderen de techniek en tactiek bij te brengen. ,,Het is belangrijk dat de spelers zich bewust worden van de bal. Hoe speel je af en hoe neem je over? Samen spelen is gewoon hartstikke mooi.''

Discipline

Zijn extra werkzaamheden voor de club vindt hij vanzelfsprekend. ,,Jazeker, je moet wel discipline hebben, maar het levert me bovenal plezier op'', vertelt hij. ,,De meeste van mijn vrienden doen geen extra klussen bij de sportvereniging. Dat moet ieder voor zich weten. We praten nooit over dit soort dingen. Zaterdagavond krijg ik wel altijd de vraag hoe we hebben gespeeld. Met dit elftal zitten we in een goede competitie, niet te hoog en niet te laag. Dan ontstaat er een gezonde afwisseling van winnen en verliezen. In het begin was ik te betrokken bij het spel, dan reageerde ik als een supporter. De laatste tijd kan ik steeds beter afstand nemen.''

HET GEVOEL DAT JE WORDT GEWAARDEERD

FRANK BERNDSEN (15) is scholier en in zijn vrije tijd is hij vrijwilliger bij turn- en gymnastiekvereniging TGV Emmeloord. Daar is hij hulptrainer/coach van de jeugd.

Volledig scherm Frank Berndsen is ondanks zijn jeugdige leeftijd al een paar jaar actief als vrijwilliger. © Henri van der Beek

Zijn docente adviseerde hem acht jaar geleden iets actiefs te gaan doen, want Frank Berndsen was te druk in de klas. ,,Ik moest mijn energie kwijt. Zo kwam ik terecht bij turnen. Er zijn in Emmeloord veel meer jongens die hiervoor kiezen. Het is gymnastiek in brede zin. De sport bleek me wel te liggen. De lichaamsbeheersing, de spanning en de balans. Vooral op de lange mat: de arabier, de radslag en de flikflak. En de springtoestellen gaan me goed af, zoals de pegasus, een groter model paard.''

Frank begon bij TGV Emmeloord vanuit een maatschappelijke stage. Sinds 2015 is hij hulptrainer voor de groep jongens vanaf 7 jaar. ,,Zelf doe ik nauwelijks nog wedstrijden. Ik was ook niet goed in competitie. Te spannend misschien. Ik train nog wel graag zelf en dat doe ik ook elke week. Maar ik steek net zo lief mijn hand uit voor een ander. Het is mooi om deze jongens technieken te leren die ik mezelf ooit ook eigen heb gemaakt. Ik heb zeker het gevoel dat ik word gewaardeerd. Het leeftijdsverschil is niet zo groot, dan herken je nog veel in elkaar.''

School

Hij kent weinig klasgenoten die vrijwilligerswerk doen zoals hij. ,,Ik heb niet zoveel huiswerk, het is prima te combineren met school. Anderen gaan in hun vrije tijd gamen. Daar houd ik niet van. Ik zit weinig achter de computer, ik ga liever lezen.''

Het vrijwilligerswerk probeert hij in een paar uur per week te doen. ,,De trainer heeft meestal de oefeningen al klaarliggen. Ik doe de begeleiding en ik ga bij wedstrijden kijken. Die zijn niet zo vaak, meestal in het weekeinde, in de winter en in het voorjaar. Want ik wil natuurlijk wel zien hoe de jongens presteren. Dan kan ik de training daarop aanpassen.''

Nomineer jouw favoriete clubheld op www.destentor.nl/clubheld. Meer mooie verhalen lees je in ons Clubhelden - dossier.