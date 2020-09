Jongen (14) uit Urk zwaargewond na ongeluk bij Emmeloord, 27-jarige bestuurder verdachte

VideoDe fietser die maandagochtend zwaargewond is geraakt na een aanrijding op de Weg van Ongenade tussen Espel en Emmeloord is een 14-jarige jongen uit Urk. Dit meldt een woordvoerder van de politie. De bestuurder, een 27-jarige inwoner van de gemeente Noordoostpolder, is aangemerkt als verdachte.

De jonge fietser is na het ongeluk met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. ,,De bestuurder is even aangehouden geweest en formeel aangemerkt als verdachte’’, zegt Martin de Wit, woordvoerder van de politie Midden-Nederland. ,,Dat is een juridische stap. Het zegt niks over of de persoon daadwerkelijk schuldig is.’’

Grondig onderzoek

Door nog onbekende oorzaak werd de jongen op zijn fiets omstreeks 7.15 uur geschept door een auto. De weg is korte tijd afgesloten geweest voor onderzoek. ,,We doen grondig onderzoek en kunnen op dit moment niet veel zeggen. Alles wat we zeggen kan het onderzoek en eventuele getuigen beïnvloeden’’, zegt De Wit.

,,We hebben gegevens van de auto uitgelezen en sporen geïnterpreteerd. Het onderzoek is net begonnen. We kijken nu wat er precies is gebeurd en hoe alles is gegaan. Mocht iemand iets hebben gezien, hopen we dat deze persoon zich gaat melden bij de politie. We weten nog niet precies wat nodig is voor het onderzoek. Te vroeg is om te zeggen of we bijvoorbeeld een reconstructie gaan doen.’’

Onvergelijkbare zaken

In mei overleed een 6-jarig meisje op de Espelerweg. De Weg van Ongenade sluit hier op aan. Het meisje was volgens de politie vanuit haar ouderlijk huis aan de wandel met het hondje van het gezin toen zij betrokken raakte bij de aanrijding. De reconstructie van dit ongeluk is afgerond en het Openbaar Ministerie neemt binnenkort een beslissing of de bestuurder vervolgd wordt.

,,Het zijn twee onvergelijkbare zaken’’, zegt De Wit. ,,Elk ongeval heeft eigen verhaal. Het ligt anders en niet per se aan de weg. Wij kijken puur naar wat hier gebeurd is. Nadat wij met de resultaten zijn gekomen, kan provincie of gemeente kijken of ze daar mogelijk iets mee doen.’’

