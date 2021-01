Jongen (16) roept op tot rellen in Emmeloord, politie grijpt in

Net als in veel andere plaatsen in het land gaan ook in Emmeloord online oproepen rond om te gaan rellen. Dit is strafbaar. In het onderzoek naar deze berichten zit de eerste verdachte nu dus in de cel. De 16-jarige jongen zou via sociale media hebben opgeroepen om in Emmeloord te komen rellen. Meerdere arrestaties worden niet uitgesloten. ‘We sporen ook de andere personen op die hetzelfde doen', schrijft de politie.