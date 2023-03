Jongen ontsnapt in Noordoostpolder ternauwernood aan belager

Aan stadsran­den van Zwolle verliezen christelij­ke partijen steun: ‘Maar mensen niet minder gelovig’

Hoe verder van de binnenstad, hoe sterker de christelijke partijen. Het stemgedrag in Zwolle laat sinds mensenheugenis dit beeld zien. Maar met de komst van BBB brokkelt de steun voor confessionele partijen af. Zelfs in ‘dorpswijken’ Westenholte en Berkum. ,,Er is boosheid en verwarring.’’