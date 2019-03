Jongeren mijden Lange Brink in Luttelgeest

Olga van der Meijden van Mercatus benadrukt dat het om een experiment gaat en dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. De woningcorporatie dacht tegemoet te komen aan de wensen zoals die in meer dorpen naar voren komen: jongeren behouden voor de dorpen, voorkomen dat die naar elders trekken. Daarom zouden er voor jongeren (huur)woningen in het eigen dorp beschikbaar moeten zijn.

Inschrijftijd

Onderzoek

De belangstelling is dus marginaal. ,,Het liep inderdaad niet storm’’, aldus Van der Meijden. Waar het aan ligt, wil Mercatus zelf ook graag weten. ,,De uitkomst kan zijn dat jongeren niet in Luttelgeest willen wonen. Of dat ze niet in een huurwoning in het dorp willen wonen”, zijn mogelijkheden die Van der Meijden oppert. ,,Voor echte conclusies moeten we nog even wachten.” Mercatus speelt wel met de gedachte de Lange Brink-huizen tot de sloop aan anderen te verhuren.