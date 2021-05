Joost en Christiaan uit Ens hebben de eerste veganistische boerderij van Nederland

Onzeker­heid over psychiatri­sche zorg in Noordoost­pol­der en Urk na besluit Antonius Ziekenhuis

4 mei De Antonius Zorggroep stopt met het verlenen van psychiatrische zorg vanuit het ziekenhuis in Sneek. Er zijn te weinig psychiaters en de kosten om ze in te huren zijn te hoog volgens Marcel Kuin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Antonius. Het is nog onduidelijk hoe de psychiatrische zorg voor inwoners van Noordoostpolder en Urk voortgezet kan worden. ,,Pappen en nathouden is niet verstandig.”