Jordi (18) uit Emmeloord vlogt over zijn werk bij rozenkweker in Luttelgeest: ‘Meer jongeren in de kas’

Of het nu verstandig is te melden dat hij normaal gesproken om 06.00 uur begint en soms om 18.00 uur stopt met werken? Jordi Stroop (18) haast zich te zeggen dat je in de glastuinbouw toch ook vaak je eigen tijden bepaalt. ,,Er zijn collega’s die aan het begin van de middag klaar zijn. Of iets later starten. Het is afwisselend, en dat maakt het werk hier zo leuk.”