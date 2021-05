Jubileumboek Zorggroep Oude en Nieuwe land als ode aan zorg: ‘Zo hard nodig’

Een van de zorgmedewerkers die aan het woord komt in ‘Wij Zorgen’ is Alie van der Veen. Gebrek aan waardering is voor haar geen issue. Shockerend, vindt Berghuis. ,,In het boek vertelt een zorgmedewerker dat ze zo blij is als een kind met een kaartje van een cliënt. Waar hebben we het over? Werken in de zorg is vaak zwaar. Er gaan regelmatig mensen dood.”