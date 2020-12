Julien (26) is doodmoe na Nederland Bedankt, ‘maar het was het waard. Ik geloof echt in dit boek’

Dorpen in Noordoost­pol­der luiden noodklok over slechte buitenwe­gen: ‘Het is levensge­vaar­lijk’

5 december Vertegenwoordigers van tien dorpen in de Noordoostpolder hebben bij de gemeente de noodklok geluid over de slechte staat van de buitenwegen. De onveilige situatie is de dorpsvoorzitters al jaren een doorn in het oog. ,,In elke plaats is hier ergernis over.”