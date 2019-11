Kanoër redt 2 jongens die kapseisden op het Ketelmeer en in steenkoud water belandden

Dronken wegpiraat opgepakt na nachtelij­ke vlucht voor politie in Noordoost­pol­der

6 november Een dronken automobilist is vannacht met een veel te hoge snelheid gesnapt op de A6 bij Bant. De man was echter niet van plan voor de politie in Noordoostpolder te stoppen en zette het op een scheuren. Hij kon later in zijn thuisprovincie Friesland alsnog in de kraag worden gevat.